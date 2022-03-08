Як мешканці області можуть підтримати українських захисників

Небайдужі жителі Дніпропетровської області можуть допомагати українським захисникам. Для цього робити благодійні внески до Фонду оборони країни. Про це під час брифінгу повідомила голова правління Фонду Наталія Костюченко.

«Сьогодні як ніколи потрібно бути разом. Кожен може зміцнити обороноздатність України, нашої області, міста. Допомогти нашим захисникам. Усі небайдужі можуть перераховувати кошти до Фонду оборони країни. Пам’ятаймо, що ми нездоланні! Ми сильні!», – зазначила Наталія Костюченко.

На рахунки Фонду оборони країни з початку війни вже надійшло понад 10 млн грн. Кошти витратили на найнеобхідніше для захисників. Придбали шоломи, бронежилети, термобілизну, медикаменти, продукти харчування.

Нині, зазначила Наталія Костюченко, важливо продовжувати фінансово військових.

Перераховувати кошти можуть як мешканці України, так і громадяни з-за кордону. Юридичні та фізичні особи. У національній та іноземній валютах.

Із Фондом можна зв’язатися за телефоном: +38 093 493 66 27. Реквізити для допомоги – у документі.