Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03

09.03.2022 9:11

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу – понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ – 56 од,
засоби ППО – 28 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки – 482 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Світ не вірить у майбутнє Росії, а говорить про Україну, допомагає і готується підтримати нашу відбудову після війни – звернення Президента Володимира Зеленського

09.03.2022 0:18

Звернення Президента України, Володимира Зеленського, вранці тринадцятого дня війни.

08.03.2022 11:57

Як мешканці області можуть підтримати українських захисників

08.03.2022 11:35

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно)

08.03.2022 9:43

В Україні запустили внутрішній роумінг

08.03.2022 9:04

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення

08.03.2022 6:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com