Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу – понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ – 56 од,
засоби ППО – 28 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки – 482 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій