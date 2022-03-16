Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 16.03.2022
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали :
особового складу – близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем – 190 од,
РСЗВ – 70 од,
засоби ППО – 43 од,
літаків – 84 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 819 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
Спеціальна техніка – 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!