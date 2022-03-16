У Дніпрі ситуація спокійна та контрольована – Філатов

16.03.2022 13:26

У Дніпрі ситуація спокійна та контрольована. У штатному режимі працюють усі комунальні служби. Переселенцям допомагають влаштуватися та знайти роботу. Про це повідомив під час брифінгу Дніпровський міський голова Борис Філатов.

«У Дніпрі вся інфраструктура працює, як годинник. Функціонують комунальні служби та приватні компанії, які забезпечують містян електрикою та газом. Сімейні лікарі продовжують консультувати та виписувати електронні направлення до вузькоспеціалізованих фахівців. У місті тихо, усе під контролем», сказав Борис Філатов. 

Щодня з центрального залізничного вокзалу Дніпра відправляються евакуаційні потяги. Сьогодні – на Самбір, Трускавець, Чоп.

«Допомагаємо переселенцям знайти тимчасову та постійну роботу. Міська інспекція з питань праці вже отримала майже 400 заявок. Є пропозиції і від підприємств, які готові співпрацювати»,– сказав Борис Філатов.

Очільник міста закликав мешканців довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Звернувся і до підприємців з проханням відновлювати роботу.

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