Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 18.03.2022
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали :
особового складу – близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ – 72 од,
засоби ППО – 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки – 879 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12.
Спеціальна техніка – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!