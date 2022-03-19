Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.03.2022
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:
особового складу – близько 14400 осіб,
танків ‒ 466 од,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ – 72 од,
засоби ППО – 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки – 914 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
Спеціальна техніка – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!