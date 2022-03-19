Ситуація на Дніпропетровщині стабільна та контрольована.

19.03.2022 10:59

Регіон повністю під контролем ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, поліції. Про це під час брифінгу розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Декілька днів поспіль ми починали з сирен. Але сьогодні ніч та ранок пройшли спокійно. В регіоні ситуація стабільна. Область повністю під контролем ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, поліції», – сказав Валентин Резніченко.

Він додав, що ворожі війська намагалися зайти на Дніпропетровщину з боку Херсонської області. Але військові вчасно зреагували. Нині окупантів на території регіону немає.

«24 дні війни дали нам час підготуватись до оборони. Для цього ми використовували 24 години в добі. Ми збудували величезну кількість укріплень, фортифікаційних споруд, викопали сотні кілометрів протитанкових ровів», – розповів Валентин Резніченко.

За його словами, Рада оборони працює цілодобово. Керівники міст, районів на своїх робочих місцях. Відкриті магазини, аптеки. В регіоні вдосталь продуктів.

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