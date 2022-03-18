Про мобілізацію на Дніпропетровщині – Ілько Біжко, прес-офіцер обласного центру комплектування

Скільки жителів області уже стали на захист країни? Хто, взагалі, потрапляє під загальну мобілізацію? Кого зараз кличуть до центрів комплектації? Кого чекають в ТРО і Збройні сили, спеціалісти , яких напрямків потрібні? Кого не мобілізують взагалі? Про загальну мобілізацію поговоримо з прес-офіцером Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілько Божком.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП: (056) 770-80-94

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0 (800) 500-410, 0 (800) 500-442

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