Створено сайт для надання адресної гуманітарної допомоги в Україні – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати або отримати гуманітарну допомогу. Про це Глава держави розповів у зверненні.

За словами Президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень щодо надання допомоги – ще більше.

«Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – повідомив Володимир Зеленський.