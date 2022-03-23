Створено сайт для надання адресної гуманітарної допомоги в Україні – Президент

23.03.2022 9:52

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати або отримати гуманітарну допомогу. Про це Глава держави розповів у зверненні.

За словами Президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень щодо надання допомоги – ще більше.

«Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – повідомив Володимир Зеленський.

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