Фото та відео обстрілу – наводка для ворога: мешканцям регіону нагадали про заборону знімати місця авіаударів

Не викладайте фото та відео результатів авіаударів в режимі реального часу. Про це мешканців Дніпропетровщини під час брифінгу попросив прес-офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілля Божко. Він наголосив: такі дії – наводка для ворога.

«Як відбуваються удари? Спочатку вибір цілі. Потім – її дорозвідка. Після цього сам удар. І основна річ для ворога – визначення результатів. Ми маємо чинити супротив на кожному з цих етапів», – наголосив Ілля Божко.

Він додав: за підсумками кожного удару ворог корегує наступний. Тому заборонено викладати в інтернет фото та відео в режимі реального часу. Це може спричинити ще більші втрати та руйнування.

«Якщо вам дуже кортить поділитися знімками, то почекайте щонайменше добу. Ні в якому разі не викладайте прив’язку до місцевості. Будівлі, які знаходяться поруч, пейзажі. Не треба знімати, з якого боку та куди пішов дим», – зазначив Ілля Божко.

Ділитися можна лише крупними планами. До матеріалу не повинні потрапити телевежі, станції метро, супермаркети, номери будинків.

«Мешканці області почали робити це щоразу менше. Та вкотре закликаю: не допомагайте ворогу», – сказав Ілля Божко.

Під час брифінгу він наголосив, що Україна ні за яких обставин не буде мститися військовополоненим. Наша держава завжди дотримується міжнародного права. Це одна з основних речей, якими ми відрізняємося від держави-терориста, підкреслив прес-офіцер.