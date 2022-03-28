До уваги тих, хто користується супутниковим телебаченням.

Інформаційне управління

Опубліковано 27 березня 2022, о 12:43

Звернення

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики до голів військових адміністрацій, а також до органів місцевого самоврядування та їхніх керівників не обмежувати супутниковий прийом сигналу українських телеканалів

В Інтернеті почала активно поширюватися інформація про необхідність швидкого демонтажу супутникових антен на фасадах багатоквартирних будинків.

Таку інформацію, зокрема, оприлюднила мерія Дніпра. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що мешканці міста мають демонтувати супутникові тарілки з багатоповерхівок, аби уникнути повітряних ударів.

«Мешканцям насамперед багатоквартирних будинків у термін до 28 березня необхідно демонтувати/прибрати всі свої супутникові антени з фасадів та покрівель будинків. Це викликане необхідністю насамперед захисту будинків та ваших сусідів. Усі самостійно неприбрані антени буде демонтовано комунальними підприємствами міста та повернено власникам після закінчення військових дій на території України», – написав Михайло Лисенко у фейсбуці.

З огляду на це, народний депутат України, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький порадив українцям, навпаки, установити супутникові тарілки та налаштувати їх на українські канали. Про це він сказав на своїй сторінці: «Є багато дій і наказів, про які не замислюєшся і які можуть будуватися на дурості чи шкідництві. Так мерія Дніпра раптом без жодних пояснень наказує людям зняти супутникові тарілки. Пише про це заступник мера Михайло Лисенко. Мовляв, це потрібно для оборони. Але потреби оборони забезпечує військова адміністрація, а не мерія! А військовим тарілки не заважають!»

Зауважимо, окупанти недаремно атакують телевежі, а мають на меті сіяти паніку й поширювати дезінформацію. І коли росіяни заходять у міста, то передусім захоплюють місцеві радіостанції й наземне телебачення для впливу на людей. Тож чи не єдиним способом донести правду у такій ситуації є сателіт!

«Усі великі українські канали знаходяться на супутнику. Саме на них, а не на російські канали налаштовано 90 відсотків тарілок. Коли Ви бачите на тарілці три головки (lnb їх називають), значить вони приймають телебачення з Астри (Сіріус), Амоса і Євтелсата. Це сателіти, які транслюють українські програми. Тарілки рятують міста від капітуляції. І вони не передають жодних сигналів. Лише приймають», – пояснив депутат Микола Княжицький.

Те, що на сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні, вважають і в Viasat.

Загроза та необхідність демонтажу супутникових тарілок відсутня, повідомляє провідний провайдер:

«Достовірної інформації з цього приводу з офіційних джерел державної влади України чи ЗСУ не було. На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні, на відміну від інших технологій, що залежать від наземних станцій та передавачів і, на жаль, піддаються ризику ураження ворожими силами.

Супутникові антени (тарілки) – це обладнання для приймання телевізійного сигналу від супутників, вони мають лише таке вузькоспрямоване технічне призначення і не впливають на притягування або коригування польоту ракет, літаків чи іншої ворожої техніки. Поверхня відбивання супутникової антени набагато менша, ніж поверхня горизонтальних залізних або жерстяних елементів на будинках (піддашків, парапетів на вікнах та балконах). Крім того, конструкція антени така, що все випромінювання, яке потрапляє на її поверхню, збирається у фокусі і не перевідбивається у простір, тобто їх вплив на радари значно менший, ніж зазначених пласких елементів».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики закликає голів військових адміністрацій, а також органи місцевого самоврядування та їхніх керівників не поширювати неперевірену інформацію, утриматися від необґрунтованих дій і не спонукати громадян до демонтажу супутникових тарілок.

Навпаки, їх треба налаштувати на українські канали!