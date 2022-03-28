Знайти роботу в два кліки: у Дніпрі з’явився чат-бот для пошуку роботи

28.03.2022 15:41

У Дніпрі презентували телеграм-канал, за допомогою якого можна знайти роботу. Цей чат-бот орієнтований насамперед на внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені покинути свої будинки через війну та тимчасово переїхали до нашого міста. Мешканці Дніпра також можуть знайти роботу через цей канал. За словами начальниці інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяни Янушкевич, в чат-боті можна знайти тимчасову та постійну роботу.

«Після того, як ми оголосили про те, що на нашій фейсбук-сторінці можна розмістити  анкету для працевлаштування, дуже багато людей відгукнулося. Для зручності ми зробили телеграм-канал @Zaynyatist_Dnipro (https://t.me/zanyatost_dnepr). У цьому боті ви можете: переглянути вакансії, залишити заявку на працевлаштування, отримати консультацію від працівників інспекції та перейти на польську платформу No Fluff Jobs для працевлаштування за кордоном», – зазначила Тетяна Янушкевич.

Окрім цього, для роботодавців створили окремий канал @zanyatost_bot, де вони можуть розміщувати вакансії. Загалом інспекція з початку повномасштабного вторгнення росії зібрала близько 600 заявок на працевлаштування в основному від переселенців, а також близько 400 вакансій від роботодавців міста. Списки постійно поповнюються.

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@11channel_dnipro

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