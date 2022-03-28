Робота Товариства Червоного Хреста України. Гість студії – регіональний керівник Людмила Лашко
Про роботу Товариства Червоного Хреста України у Дніпропетровській області у воєнний час поговоримо з очільницею регіонального підрозділу Людмилою Лашко
Кому і чим сьогодні допомогає Червоний хрест? Чого саме сьогодні потребують біженці? Які функції загону швидкого реагування? У яких містах діють пункти Червого Хреста? У чому найбільша потреба? Як і де можна допомагати, куди звератися?
ВІДДІЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ:
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