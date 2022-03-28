Робота Товариства Червоного Хреста України. Гість студії – регіональний керівник Людмила Лашко

Про роботу Товариства Червоного Хреста України у Дніпропетровській області у воєнний час поговоримо з очільницею регіонального підрозділу Людмилою Лашко

Кому і чим сьогодні допомогає Червоний хрест? Чого саме сьогодні потребують біженці? Які функції загону швидкого реагування? У яких містах діють пункти Червого Хреста? У чому найбільша потреба? Як і де можна допомагати, куди звератися?

ВІДДІЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ:

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ВУЛ. РОТОРНА, 23А – (066) 187-95-05

ПРОВ. ШТУРМАНСЬКИЙ, 7

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М. КРИВИЙ РІГ

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М. КАМ’ЯНСЬКЕ

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