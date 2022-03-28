Робота Товариства Червоного Хреста України. Гість студії – регіональний керівник Людмила Лашко

29.03.2022 0:29

Про роботу Товариства Червоного Хреста України у Дніпропетровській області у воєнний час поговоримо з очільницею регіонального підрозділу Людмилою Лашко

Кому і чим сьогодні допомогає Червоний хрест? Чого саме сьогодні потребують біженці? Які функції загону швидкого реагування? У яких містах діють пункти Червого Хреста? У чому найбільша потреба? Як і де можна допомагати, куди звератися?

ВІДДІЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ:

ДНІПРО
ВУЛ. РОБОЧА, 73 – (097) 853-70-39
ВУЛ. РОТОРНА, 23А – (066) 187-95-05
ПРОВ. ШТУРМАНСЬКИЙ, 7
ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 18

М. КРИВИЙ РІГ
ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 56 (097) 381-57-90

М. КАМ’ЯНСЬКЕ
ВУЛ. САЧКО, 24А (063) 125-42-15

М.НІКОПОЛЬ
ВУЛ. ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, 94 (099) 475-65-50

М.ПАВЛОГРАД
ВУЛ. РОБОЧА, 136 (095) 940-96-99

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
067-829-00-79

ПОШУК ЗНИКЛИХ
095-250-11-81

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.03.2022

29.03.2022 7:20

Ми повинні боротися, нам не можна випалювати емоції, щоб не перегоріти – звернення Президента України

28.03.2022 23:59

Викладачки з Дніпра запрошують дітей та дорослих послухати казки у ZООM

28.03.2022 20:00

Знайти роботу в два кліки: у Дніпрі з’явився чат-бот для пошуку роботи

28.03.2022 15:41

До уваги тих, хто користується супутниковим телебаченням.

28.03.2022 9:00

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.03.2022

28.03.2022 7:10
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com