Президент: Громадяни вже можуть подати заявку в «Дії» на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло

30.03.2022 9:42

У застосунку державних послуг «Дія» відсьогодні можна подати заявку на відшкодування втрати житла внаслідок російського вторгнення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні.

«Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку в «Дії». Подача заявок уже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу», – повідомив Глава держави.

За словами Президента, за тиждень подати таку заявку можна буде і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Усі деталі незабаром роз’яснить уряд.

«Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, як зазначив Глава держави, урядовці розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переміщених осіб із районів бойових дій.

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