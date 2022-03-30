Інфраструктура працює, запускається бізнес, продовольства вдосталь: ситуація в Кам’янському стабільна

Ситуація у Кам’янському стабільна. В штатному режимі працюють підприємства критичної інфраструктури. В магазинах вдосталь продовольства. Про це під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації розповів Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

«У місті створено оперативний штаб. Щодня розглядаємо та вирішуємо поточні питання разом з нашими військовими, теробороною, правоохоронцями, керівниками промислових підприємств», – зазначив Андрій Білоусов.

Він додав, що місто укріплене. Працюють гуманітарні пункти. А ще – пункт допомоги переселенцям. Зараз у місті понад 2,5 тис таких людей.

«В одному місці людина може отримати всі консультації. Там допоможуть відновити загублені документи, працевлаштуватися, підібрати житло, нададуть юридичну та психологічну підтримку», – розповів міський голова.

Відновлює роботу дрібний бізнес. У стабільному режимі працює промисловість. Прийняли рішення тільки про призупинення хімічного підприємства Дніпроазот.

«При цьому підприємство сплачує податки, необхідний рівень заробітної плати. Речовини, які там знаходилися, приведені в безпечний стан. Тобто при будь-якому розвитку подій воно не становить загрози для мешканців нашого міста», – повідомив Андрій Білоусов.

За його словами, у місті працює транспорт. В магазинах вдосталь основних продуктів.

«Всі мешканці згуртувалися як ніколи. Освітяни разом з волонтерами організували виробництво наколінників, розгрузок, плетуть маскувальні сітки. Лікарі навчають мешканців невідкладній меддопомозі. Кожен на своєму робочому місці пришвидшує перемогу України», – наголосив Андрій Білоусов.

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