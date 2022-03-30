Mіські новини Новини У Кам’янському посилюють оснащення тероборони 30.03.2022 20:19 Вони щоденно несуть варту на кордонах міста та першими готові дати відсіч російським окупантам. У Кам’янському посилюють оснащення тероборони. Вже забеспечили бронежилетами, формою та раціями. Тепер надійшла перша партія касок. Теги: stoprussia, Війна в Україні, Кам'янське, Російська агресія Продовжити читання Уперед На Дніпропетровщині заборонили відвідувати лісиНазад Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну людину – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Фітнес-центр у Дніпрі переробили на прихисток для переселенців 31.03.2022 16:01 Mіські новини Новини Брифінг в ОДА міського голови Кам`янського Андрія Білоусова 31.03.2022 15:53 Mіські новини Новини Ворожі ракети знищили склади з горючим та адмінбудівлю військової частини на Дніпропетровщині 31.03.2022 13:46 Mіські новини Новини На Дніпропетровщині 20 людей звернулись по медичну допомогу через укуси кліщів 31.03.2022 13:35 Mіські новини Новини У Дніпрі та області вводиться заборона на рибалку 31.03.2022 12:04 Mіські новини Новини Із сильними руйнуваннями, проте без постраждалих: наслідки ворожої атаки у Дніпрі та Новомосковську 31.03.2022 11:09