Вони щоденно несуть варту на кордонах міста та першими готові дати відсіч російським окупантам. У Кам’янському посилюють оснащення тероборони. Вже забеспечили бронежилетами, формою та раціями. Тепер надійшла перша партія касок.

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