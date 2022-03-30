У Кам’янському посилюють оснащення тероборони

30.03.2022 20:19

Вони щоденно несуть варту на кордонах міста та першими готові дати відсіч російським окупантам. У Кам’янському посилюють оснащення тероборони. Вже забеспечили бронежилетами, формою та раціями. Тепер надійшла перша партія касок.

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