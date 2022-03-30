На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси та в’їжджати до них на авто. Обмеження запровадили, аби попередити виникнення пожеж. Про це стало відомо на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«З приходом першого весняного тепла мешканці області починають виходити на пікніки. І традиційно додають роботи ДСНС, бо лісові пожежі — не рідкість. Обмеження мають розгрузити рятувальників, які дбають про безпеку регіону та допомагають колегам із «гарячих точок», – пояснила начальниця управління цивільного захисту Дніпропетровскьої ОВА Тетяна Куряченко.

Тепер на Дніпропетровщині заборонено відвідувати ліси, в’їжджати до них на авто чи іншому транспорті. Виключення – транзитні шляхи. Не стосується обмеження, зокрема, ЗСУ, Нацгвардії, Служби безпеки України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Контролюватимуть дотримання правил обласне управління лісового та мисливського господарства разом із рятувальниками. Проводитимуть спільні рейди. На порушників складатимуть адмінпротоколи. Штраф за відвідування лісів – від 1 530 до 15 300 грн.

«У березні в лісах області сталося 3 масштабні пожежі. Вигоріло понад 33 гектари. Причина – людська недбалість. Селяни палять сухостій, сміття. Це під суворою забороною. Адже вогонь може з легкістю перекинутися з угідь на лісові масиви», – розповів начальник відділу пожежної безпеки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Костянтин Кирпиченко.

Штраф за підпал сухостою – від 3 060 до 21 420 грн. Або ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.