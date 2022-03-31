Ворожі ракети знищили склади з горючим та адмінбудівлю військової частини на Дніпропетровщині

Сьогодні близько 10:00 дві ворожі ракети влучили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 травмовані. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла прес-офіцер ДСНС області Євгенія Дудка.

«Удар знищив адміністративну будівлю, в якій були люди. Під час розбору зруйнованих конструкцій виявили двох загиблих та п’ятьох з тяжкими травмами. Постраждалих госпіталізували», – розповіла Євгенія Дудка.

Прес-офіцер додала, що через ворожу атаку повністю знищений й склад з поливно-мастильними матеріалами. Сталася пожежа, яку вогнеборці ще ліквідують.