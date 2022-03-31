Ворожі ракети знищили склади з горючим та адмінбудівлю військової частини на Дніпропетровщині

31.03.2022 13:46

Сьогодні близько 10:00 дві ворожі ракети влучили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 травмовані.  Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла прес-офіцер ДСНС області Євгенія Дудка.

«Удар знищив адміністративну будівлю, в якій були люди. Під час розбору зруйнованих конструкцій виявили двох загиблих та п’ятьох з тяжкими травмами. Постраждалих госпіталізували», – розповіла Євгенія Дудка.
Прес-офіцер додала, що через ворожу атаку повністю знищений й склад з поливно-мастильними матеріалами. Сталася пожежа, яку вогнеборці ще ліквідують.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Фітнес-центр у Дніпрі переробили на прихисток для переселенців

31.03.2022 16:01

Брифінг в ОДА міського голови Кам`янського Андрія Білоусова

31.03.2022 15:53

На Дніпропетровщині 20 людей звернулись по медичну допомогу через укуси кліщів

31.03.2022 13:35

У Дніпрі та області вводиться заборона на рибалку

31.03.2022 12:04

Із сильними руйнуваннями, проте без постраждалих: наслідки ворожої атаки у Дніпрі та Новомосковську

31.03.2022 11:09

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2022

31.03.2022 7:54
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com