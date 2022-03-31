На Дніпропетровщині 20 людей звернулись по медичну допомогу через укуси кліщів
На Дніпропетровщині 20 людей звернулись по медичну допомогу через укуси кліщів. За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Галини Шамичкової, цьогоріч 30% кліщів уражені борелією, чи так званою хворобою Лайма.
«Основна кількість випадків зазвичай реєструється в липні та серпні. Це пов’язано з тим, що після укусу кліща має пройти інкубаційний період, який становить від 3-х до 45-ти днів максимум. Тому, якщо кліщ вкусив у травні, то клінічні ознаки здебільшого з’являються у липні чи серпні», – зазначила Галина Шамичкова.
Аби запобігти укусу кліща, необхідно перед виходом на пікніки чи на прогулянку до парку користуватися репелентами. Також краще вдягати світлий одяг і кожні дві години оглядати себе та дітей, аби вчасно видалити кліща. Зробити це можна самостійно за допомогою пінцета.
«Після цього кліща в жодному разі не треба викидати, його потрібно помістити в ємність та покласти туди шматок ганчірки чи трави. Далі – здати його до лабораторії обласної санстанції для визначення інфікованості. Якщо такої можливості немає, то кліща слід залити окропом, аби його знезаразити», – зазначила Галина Шамичкова.
Якщо ж не можете видалити кліща самостійно, необхідно звернутися до медичних установ.
Також для консультації можна звернутись до Дніпропетровського обласного Центру контролю та профілактики хвороб за телефонами: 731 96 19 81 або +380 (67) 989 98 88.