На Дніпропетровщині 20 людей звернулись по медичну допомогу через укуси кліщів. За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Галини Шамичкової, цьогоріч 30% кліщів уражені борелією, чи так званою хворобою Лайма.

«Основна кількість випадків зазвичай реєструється в липні та серпні. Це пов’язано з тим, що після укусу кліща має пройти інкубаційний період, який становить від 3-х до 45-ти днів максимум. Тому, якщо кліщ вкусив у травні, то клінічні ознаки здебільшого з’являються у липні чи серпні», – зазначила Галина Шамичкова.

Аби запобігти укусу кліща, необхідно перед виходом на пікніки чи на прогулянку до парку користуватися репелентами. Також краще вдягати світлий одяг і кожні дві години оглядати себе та дітей, аби вчасно видалити кліща. Зробити це можна самостійно за допомогою пінцета.

«Після цього кліща в жодному разі не треба викидати, його потрібно помістити в ємність та покласти туди шматок ганчірки чи трави. Далі – здати його до лабораторії обласної санстанції для визначення інфікованості. Якщо такої можливості немає, то кліща слід залити окропом, аби його знезаразити», – зазначила Галина Шамичкова.

Якщо ж не можете видалити кліща самостійно, необхідно звернутися до медичних установ.

Також для консультації можна звернутись до Дніпропетровського обласного Центру контролю та профілактики хвороб за телефонами: 731 96 19 81 або +380 (67) 989 98 88.