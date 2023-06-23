Mіські новини Новини ДИСИДЕНТАМ ПРИСВЯЧЕНО. У Мистецькому провулку встановили нові інсталяції 23.06.2023 15:48 20 Дніпровським дисидентам присвячується. У Мистецькому провулку з’явились три мідні арт-об’єкти. Їх створили у пам’ять про місцевих вільнодумців – Івана Сокульського та Лідії Яценко. А ще козака Мамая. Автор працював над роботами – місяць Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рівень води у ставку-охолод У річці Інгулець продовжує Новини області та країни за Щороку 22 червня вшановуємо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2023 23.06.2023 8:52 40 Новини Новини України Потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, а будь-хто, хто заплющив очі на її окупацію Росією, фактично сприяють терору – звернення Президента України 22.06.2023 23:37 83 Новини Новини України РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ПОКРОВСЬК / ДРОНИ НА ОДЕЩИНУ / ЗСУ ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 484 22.06.2023 18:52 88 Mіські новини Новини РАКЕТАМИ ПО МИРНИХ. На Криворіжжі усувають наслідки російської атаки 22.06.2023 17:28 103 Mіські новини Новини ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди 22.06.2023 16:30 112 Mіські новини Новини ЗНОВУ В БІЙ. Воїни ТРО Дніпра повертаються на передову після поранень 22.06.2023 14:15 100