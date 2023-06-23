ДИСИДЕНТАМ ПРИСВЯЧЕНО. У Мистецькому провулку встановили нові інсталяції

Дніпровським дисидентам присвячується. У Мистецькому провулку з’явились три мідні арт-об’єкти. Їх створили у пам’ять про місцевих вільнодумців – Івана Сокульського та Лідії Яценко. А ще козака Мамая. Автор працював над роботами – місяць

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