ДИСИДЕНТАМ ПРИСВЯЧЕНО. У Мистецькому провулку встановили нові інсталяції

23.06.2023 15:48 20

Дніпровським дисидентам присвячується. У Мистецькому провулку з’явились три мідні арт-об’єкти. Їх створили у пам’ять про місцевих вільнодумців – Івана Сокульського та Лідії Яценко. А ще козака Мамая. Автор працював над роботами – місяць

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2023

23.06.2023 8:52 40

Потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, а будь-хто, хто заплющив очі на її окупацію Росією, фактично сприяють терору – звернення Президента України

22.06.2023 23:37 83

РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ПОКРОВСЬК / ДРОНИ НА ОДЕЩИНУ / ЗСУ ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 484

22.06.2023 18:52 88

РАКЕТАМИ ПО МИРНИХ. На Криворіжжі усувають наслідки російської атаки

22.06.2023 17:28 103

ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди

22.06.2023 16:30 112

ЗНОВУ В БІЙ. Воїни ТРО Дніпра повертаються на передову після поранень

22.06.2023 14:15 100
.