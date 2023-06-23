Хай перемога України та успішна трансформація державних інституцій буде найкращим ушануванням памʼяті всіх наших героїв – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Підсумки цього насиченого дня.

Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України – потужний захід, хороші здобутки для нашої держави. Підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома. Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько пʼяти сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу. Окремо ведемо роботу над механізмом конфіскації активів держави-терориста та повʼязаних із нею осіб. Я дякую всім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, це справді важливо.

Дуже змістовне засідання РНБО сьогодні було. Щодо нього я вже окремо звітував. Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів. Шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія… Все, що потребує уваги Ставки на сьогодні. Доповідали командувачі – генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, віце-адмірал Неїжпапа, генерал Малюк, урядовці. Всі.

Мав честь привітати з випуском офіцерів наших військових навчальних закладів… Одразу шести вишів. Харківського національного університету Повітряних Сил, Військового інституту танкових військ Харківської політехніки, Військового інституту Київського університету імені Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Української військово-медичної академії та кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую кожному й кожній, хто обирає для себе бути українським офіцером, і бажаю двох абсолютно фундаментальних речей: якнайбільше знищити окупантів і якнайшвидшої перемоги.

І ще дві речі.

Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. День тих людей, без сумлінності яких не буває ефективної держави. Звичайно, нам ще треба багато зробити, щоб державна служба в Україні наблизилася до тих взірців, на які ми орієнтуємось у своїй політиці. Але зараз я хочу подякувати всім тим нашим людям, які за наявних умов і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. Дякую вам! Кожному й кожній! І вітаю з Днем державної служби України.

І, звичайно, фронт. Знати наших героїв, бути їм вдячними – це обовʼязково.

Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої 35-ї окремої бригади морської піхоти. Бригади, яка виконує надзвичайно важкі завдання. Хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. Старший матрос Вʼячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пєнов – дякую, хлопці, за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими й мають бути наші воїни, українські воїни. Молодці!

І прошу кожного й кожну: будь ласка, вшануйте памʼять двох наших десантників «Тридцятьпʼятки». Особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу державу, за наших людей саме зараз – у боях у червні, і Україна має їх памʼятати. Капітан Іван Коцур… Вічна памʼять! Старший лейтенант Олександр Казанджі… Вічна памʼять! Хай перемога України в цій війні та успішна трансформація наших державних інституцій у такі ж сильні та ефективні, якими є наші воїни, – хай це буде найкращим вшануванням памʼяті всіх наших героїв різних часів, які боролися й загинули заради свободи та сили України!

Слава Україні!