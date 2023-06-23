Mіські новини Новини Реабілітаційний центр для військових і цивільних будують у Кам’янському 23.06.2023 20:00 28 У Кам’янському будують сучасний реабілітаційний центр. Роботи вже розпочаті. Заклад розрахований для військових і цивільних. Його планують відкрити вже в середині вересня Продовжити читання Уперед РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ХЕРСОНЩИНІ: Є ЗАГИБЛІ / ППО ЗНИЩИЛА ВСІ РАКЕТИ // Війна. День 485 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рівень води у ставку-охолод У річці Інгулець продовжує Новини області та країни за Щороку 22 червня вшановуємо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ХЕРСОНЩИНІ: Є ЗАГИБЛІ / ППО ЗНИЩИЛА ВСІ РАКЕТИ // Війна. День 485 23.06.2023 17:08 72 Mіські новини Новини ЯК ДІЯТИ? АЛГОРИТМ ДІЙ на випадок можливого теракту на ЗАЕС 23.06.2023 16:44 66 Mіські новини Новини КОНТРНАСТУП В РОЗПАЛІ. ТРО Дніпра витісняє ворога 23.06.2023 16:30 68 Mіські новини Новини ДИСИДЕНТАМ ПРИСВЯЧЕНО. У Мистецькому провулку встановили нові інсталяції 23.06.2023 15:48 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2023 23.06.2023 8:52 50 Новини Новини України Потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, а будь-хто, хто заплющив очі на її окупацію Росією, фактично сприяють терору – звернення Президента України 22.06.2023 23:37 92