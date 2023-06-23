Реабілітаційний центр для військових і цивільних будують у Кам’янському

23.06.2023 20:00 28

У Кам’янському будують сучасний реабілітаційний центр. Роботи вже розпочаті. Заклад розрахований для військових і цивільних. Його планують відкрити вже в середині вересня

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