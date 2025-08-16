Президенти України та США обговорили зустріч на Алясці у двосторонньому форматі, а потім разом з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Спочатку лідери говорили у двосторонньому форматі майже годину, потім відбулася розмова, до якої долучилися європейські лідери.

У розмові взяли участь: державний секретар США Марко Рубіо, спецпредставник Президента США Стівен Віткофф, Президент Франції Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Президент Польщі Кароль Навроцький, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської ради Антоніу Кошта та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради справжнього миру.

Президент США поінформував про свою зустріч із російським керівником на Алясці та основні пункти їхньої розмови. Глава держави відзначив, що сила США впливає на розвиток ситуації.

Володимир Зеленський наголосив, що підтримує пропозицію Дональда Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія, оскільки найбільш важливі й чутливі питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів і такий формат підходить для цього.

Президенти України та США домовилися більш предметно обговорити всі деталі під час зустрічі у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за запрошення.

Глава держави зауважив: важливо, щоб європейські партнери разом із США були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування архітектури безпеки України. Володимир Зеленський відзначив позитивні сигнали американської сторони щодо участі в цих гарантіях, які також обговорили під час розмови.

Триває координація спільних позицій України разом з усіма партнерами.