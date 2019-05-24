Останній дзвоник пролунав для 5 тисяч дніпровських випускників

Ракета на честь випускників та дівчата у старовинних мереживних фартушках. Останній дзвоник пролунав у 150 школах Дніпра. Наші кореспонденти рушили містом подивитися, як пройшли урочистості в різних навчальних закладах.

Центр міста. У ліцеї інформаційних технологій лунає останній шкільний дзвоник. Довгі, але щасливі роки за партами залишились позаду. Однак іспити тривають, тож розслаблятися зарано. У ліцеї аж чотири випускних класи. Тож двір переповнений схвильованими школярами, гордими батьками та розчуленими вчителями. Слова подяки лунають для усіх, хто був підтримкою дітям протягом навчання. Випускників, у свою чергу, вітає директор. Побажання у нього цілком конкретні. А от учні восьмого класу до подарунка випускникам та усім школярам підійшли з креативом. Хлопчаки самотужки змайстрували справжню ракету! І найголовніша окраса останнього дзвоника – вальс випускників. У ліцеї кожен клас зворушував своїм танком. А це – Лівий берег, район вулиці Калинової. Вітає випускників уся 45-та школа – майже тисяча учнів. Нарядні, у формі одинадцятикласники в останнє виходять на шкільне подвір’я. Одночасно радіють, сумують та переживають з учнями їхні батьки. Вони дякують вчителям за ці одинадцять років, та мріють аби діти гідно продовжили свій життєвий шлях вже в університетах. У 45-тій школі один випускний клас – 11А. Для них це час нових надій, амбіцій та початку справжнього дорослого життя. А от для школярів молодших класів – це радше свято закінчення семестру та початку таких довгоочікуваних канікул Дванадцятирічний Олег вже мріє, як поїде на море та досхочу награється за комп’ютером. Через дорогу від 45-ої – школа номер 69. На лінійку ми не встигли, проте свято останнього дзвоника тут ще триває. Біля входу – справжня фотосесія. А після у випускників останній урок. За такою формальною назвою прихована чуттєва мандрівка в минуле – перегляд шкільних фото.