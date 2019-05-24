Спецоперація з порятунку цуциків

Справжню спецоперацію з порятунку тварин сьогодні провели дніпровські зоозахисники. Волонтери визволили три десятки собак, яких у себе вдома, в умовах повної антисанітарії, на ланцюгах та в клітках тримала літня жінка.

Невеличкий одноповерховий будинок на околиці Дніпра став місцем тортур для десятків собак. За словами місцевих, це своєрідний бізнес сімдесятирічної власниці помешкання. В будинку зоозахисники нарахували тридцять чотири собаки. Умови, в яких їх утримували — приголомшують. Тісні заіржавілі клітки та ланцюги. Всюди — випорожнення та сміття. Всіх тварин визволили. Досвідчені працівники комунального притулку “Зооконтроль” побаченим шоковані. Тепер на чотирилапих чекає тривала реабілітація у “Зооконтролі”. Там їх обіцяють виходити, оздоровити, а згодом — намагатимуться підшукати нових власників. Власниці моторошного розплідника собак на місці не було. Волонтери кажуть: тільки-но побачила журналістів — одразу втікла. Втім, правоохоронці обіцяють просто так цю історію не залишити. Коли жінка з’явиться в будинку тортур — її затримають. Бо за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Зоозахисники закликають купувати собак та котів тільки в офіційних розплідниках або ж забирати з притулків. Бо сплатити двісті гривень за той-тер’єра незнайомій бабусі – означає спонсорувати ось такий жахливий бізнес. До того ж, з цуценя стовідсотково виросте дворняжка.