Токсичний привіт з Китаю

У Верхньодніпровську підприємство в яке інвестують іноземні бізнесмени – труїть місцевих. На території колишнього хлібзаводу вони виробляють якусь загадкову речовину. Для чого використовують внутрішні органи свійської худоби. Тож уявіть той сморід! Мешканці навколишніх будинків вже скаржаться на погіршення здоров’я. Наш Свідок Зрад та перемог вирушив до Верхньодніпровська аби дізнатись – що то за отруту виробляють та як на ситуацію реагують обласні екологи.

Ось за цими воротами ще з десяток років тому працював Верхньодніпровський хліб завод. Наразі ж тут барикади з автомобільних покришок та гілок. Люди протестують проти орендаторів що займаються переробкою загадкового варива яке забруднює повітря та тхне на багато кілометрів. Ці жахливі кадри зняли активісти у цехах підприємства ще взимку. Тоді вони разом з екологічною інспекцією та правоохоронцями вперше потрапили на секретну територію. З того часу нічого не змінилося. Люди кажуть: тваринні залишки гниють на спеці, звідси й страшенний сморід. Сморід від невідомої речовини відчувають навіть мешканці віддалених від підприємства будинків. Терпець місцевих увірвався, коли почали хворіти діти. Останні півмісяці люди буквально живуть біля підприємства у наметах. Таким чином місцеві виражають свій протест та слідкують, аби ось такі вантажівки, наповнені кишками свійських тварин, не змогли потрапити на територію підприємства. Нам вдалося відшукати людину, яка працювала на виробництві. Чоловік просить приховати обличчя. Пояснює: на виробництві також використовують неорганічні сполуки. Це все виварюється, віджимається, доки не отримують загадковий сірий порошок. А далі усі відходи без жодного очищування через каналізацію потрапляли до місцевої річки Самоткань. А звідти – прямісінько у Дніпро. Відомо, власник отруйного виробництва – мешканець Китаю. Йому ми зателефонували. На ламаній російській чоловік виправдовується, мовляв, забруднення від його підприємства немає. Та що то за такі корма з додаванням етилового спирту та гнилих кишок – не зрозуміло. У місцевих є інша версія, що це гепарин. Тобто таке собі китайське виробництво у цілковитій антисанітарії. Слово за екологічною інспекцією. Але результати її перевірки досі не оприлюднені.Тим часом мер Верхньодніпровська вирішив діяти через суд. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом екологічного забруднення. Наразі тривають експертизи вилучених речовин. Розслідується кримінальне провадження за статтею 241 кримінального кодексу України, забруднення атмосфери. Покарання від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі до 3 років. Люди стверджують: китайський підприємець вже й сам злякався правосуддя і начебто почав потроху вивозити обладнання та сировину. Китайський ділок вже просить місцевих розібрати барикади, аби вивезти токсичний вантаж. Але куди все це перевезуть – на утилізацію або у черговий населений пункт – невідомо.