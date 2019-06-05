170 костюмів знадобиться театру Опери та балету для прем’єрної вистави

“Великий вальс” за творами Йогана Штрауса публіка побачить наприкінці червня. Це балет з трьох актів, в якому на сцену вийдуть всі балерини та танцівники театру. Виконавчу майстерність артистів підкреслить одяг. Його саме завершують виготовляти у цеху створення костюмів.

Лариса Тарасюк створює театральні жіночі костюми тридцять шість років. Впевнена – одяг артистів – учасник сценічної дії. У новій балетній виставі “Великий вальс” він також заграє. За час вистави балерини та їхні партнери переодягатимуться приблизно десять разів! – за кількістю танцювальних номерів. Майстрині кажуть: ” Великий вальс” потребує великої роботи. Зручність та легкість досягається непросто. Наприклад, на пошиття тірольського костюма йде два тижні. А комплектів має бути дванадцять! Майстрині узялися за роботу на початку лютого. Зараз майже всі пачки, сукні, капелюхи для вальсів, галопів, польок та канканів готові. Євгенія за освітою економіст. У цех пошиття театрального костюма потрапила тринадцять років тому і зовсім не шкодує про це. Бо створює таку красу. Поряд з колегами працюють майстрині з пошиття чоловічих костюмів. Валентина Подружкина каже: за сорок три роки в театрі опери та балету створила безліч одягу для персонажів. Улюблена епоха – 18-19 сторіччя. Дев’ять майстринь цеху костюмів з таким же хвилюванням як і артисти очікують дня генеральної репетиції. У глядацькій залі й зараз працюють. “Великий вальс” це відновлена постановка тридцятирічної давнини. Вистава унікальна, бо створена саме в цьому театрі, саме його балетмейстером. Зоя Кавац – постановник номерів та авторка лібрето, тобто танцювальної історії про великого Йогана Штрауса. Музика анітрохи не втратила свого звучання і надихає як раніше. Задум балетмейстера-постановника допомагають втілити художники з Одеського оперного театру. Декорації Євгенія Гуренка, костюми Сергія Васильєва, а також невтомна праця майстринь цеху костюмів зроблять новий сценічний твір незабутнім.