DNIPRO TRIATHLON FEST відбудеться найближчим вікендом

05.06.2019 18:16

Протягом двох днів змагатимуться професіонали та аматори. Також передбачена Дитяча тріатлонна ліга, де будуть виступати найменші учасники. Вже традиційно захід пройде на Фестивальному причалі. Тож центральну частину міста та Новий міст перекривати не будуть.

Восьмого і дев’ятого червня у Дніпрі відбудеться етап Кубка Європи з тріатлону. Заявки до участі подали двадцять п’ять країн. Це вже третій рік поспіль Дніпро проводить змагання такого рівня. Минулого разу отримали високу оцінку за організацію від Європейського тріатлонного союзу. Але все одно дещо удосконалили. Спортсмени, як і водиться у тріатлоні, будуть долати дистанції бігом, велосипедами та по воді. Дорослі у Дніпрі. А діти в басейні. Поки триватиме захід, будуть вживані всі засоби безпеки, у тому числі і на воді. Загальна кількість учасників DNIPRO TRIATHLON FEST – шістсот чоловік. Це і професіонали, і аматори, і діти. Організатори обіцяють – це буде видовищна спортивна подія. Рух в місті перекриють, але лише на частині Набережної та в районі Фестивального причалу.

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