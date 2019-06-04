Скандал на вулиці Короленка

Вулиця Короленка, а точніше – один квартал від проспекту Яворницького – стане пішохідним. Сьогодні зранку його перекрили для руху транспорту. Туди вже заїхали комунальники, які почали знімати шар асфальту. А головне – порубали велетенські дерева, які давали тінь усій вулиці. Таке господарювання обурило багатьох дніпрян. До департаменту благоустрою посипалися скарги. Третя година дня, середмістя Дніпра. На під’їздах до вулиці Короленка – суцільна пробка. Тут з самого ранку працюють декілька десятків комунальників. Вони вирубують масивні платани. Люди обурені, адже дерева стовідсотково здорові. Не менш обурені і водії. Кажуть: вулиця одностороння, нею зручно виїжджати з центру. Причина перекриття – інженерні роботи, пов’язані з переукладанням комунікацій на ділянці від проспекту Яворницького до Челюскіна. Нам показують розпорядження міського голови про дозвіл на виконання робіт. Дата підписання – 31 травня. Але після завершення робіт цей відрізок вулиці Короленка для транспорту не відкриють. Ця ділянка стане пішохідною. Повідомити про перекриття вирішили через дорожні знаки. Щоправда, перевернутий догори дриґом вказівник з новими вулицями – як наприклад, Троцька, – зрозуміти вдається не всім. Влада пояснює: аби все зробити у строки, залучили майже півсотні комунальників. Плани – масштабні. А от на заміну старим платанам обіцяють висадити зо сім десятків молодих.

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