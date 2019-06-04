Скандал на вулиці Короленка

04.06.2019 18:38

Вулиця Короленка, а точніше – один квартал від проспекту Яворницького – стане пішохідним. Сьогодні зранку його перекрили для руху транспорту. Туди вже заїхали комунальники, які почали знімати шар асфальту. А головне – порубали велетенські дерева, які давали тінь усій вулиці. Таке господарювання обурило багатьох дніпрян. До департаменту благоустрою посипалися скарги. Третя година дня, середмістя Дніпра. На під’їздах до вулиці Короленка  суцільна пробка. Тут з самого ранку працюють декілька десятків комунальників. Вони вирубують масивні платани. Люди обурені, адже дерева стовідсотково здорові. Не менш обурені і водії. Кажуть: вулиця одностороння, нею зручно виїжджати з центру. Причина перекриття  інженерні роботи, пов’язані з переукладанням комунікацій на ділянці від проспекту Яворницького до Челюскіна. Нам показують розпорядження міського голови про дозвіл на виконання робіт. Дата підписання – 31 травня. Але після завершення робіт цей відрізок вулиці Короленка для транспорту не відкриють. Ця ділянка стане пішохідною. Повідомити про перекриття вирішили через дорожні знаки. Щоправда, перевернутий догори дриґом вказівник з новими вулицями  як наприклад, Троцька,  зрозуміти вдається не всім. Влада пояснює: аби все зробити у строки, залучили майже півсотні комунальників. Плани  масштабні. А от на заміну старим платанам обіцяють висадити зо сім десятків молодих.

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