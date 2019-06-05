У Нікополі «Музей бойових дій на Сході України» збирає експонати

Нараз тут всього сотня речей, які нагадують про війну. Військові предмети вставили в приміщенні колишнього будинку ветеранів. Створили музей пам’яті за ініціативи рідних загиблих воїнів та самих учасників АТО.

Пробиті кулями й дивом вцілілі речі до музею АТО приносять небайдужі. Однією з цінностей є книга про загиблих нікопольчан. Близько двох місяців, як у Нікополі відкрився музей пам’яті. Експозиція присвячена війні на Донбасі. Поки що тут трохи більше сотні експонатів. Усі вони – як нагадування дорослим та дітям про жорстоку правду. Назву музею із гільз від набоїв змайстрував учасник АТО. Головний експонат – бліндаж-землянка, яку створили військові. Все, як в реальному житті: над ліжком – ікони, на стінах – дитячі малюнки. У іншій кімнаті – пробитий кулями снаряд, цілий арсенал гільз, осколок “Граду”, військова форма та інші предмети війни. Для Михайла Радкевича – це не просто експонати, а речі знайомі до болю. У 2014 він пішов добровольцем на передову. Через два роки був звільнений в запас, про що дуже шкодує. Щоб про подвиг земляків знав кожен, організатори продовжують збирати пам’ятні речі, з них сформують масштабну військову експозицію.