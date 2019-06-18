Успішне навчання – не головне, передусім – гроші

В одній з гімназій Дніпра учениць не перевели в десятий клас…бо їхні батьки не сплачують благодійні фонди! Дівчата мають достатній середній бал, успішно склали підсумкові іспити, та коли зайшла мова про зарахування до старшої школи – для них місця не знайшлося. Мовляв, успішність навчання – не головне.

Софія — одна з вже колишніх учениць 9-б класу, яких не беруть до старшої школи. Причину від гімназисток не приховували ані адміністрація закладу, ані вчителі. Справа в тому, що батьки дівчат не роблять так звані “благодійні” внески. Не беруть до старшої школи і Настю. Середній бал у дівчинки — дев’ять з половиною. Втім, як виявилося, успішність мало що вирішує. Обурені батьки одразу ж пішли до гімназії й поспілкувалися з директоркою. Те, що вони почули — приголомшує. Виявляється, здавати гроші в класні та шкільні фонди — обов’язково. А хто цього не робить — проявляє неповагу. І дітям таких людей в гімназії не місце. Ту розмову батьки записали на диктофон:

-Когда надо было приходить и мыть окна, стирать шторы и тому подобное — мы приходили и это делали. У меня нет финансовой возможности заплатить. Я приходила и делала это руками.

-Может мы маме работу дадим физическую? Готовы?

-Мама работает на двух работах, чтобы прокормить детей. А вы сейчас мне говорите, что «ваш ребенок недостоин».

-Я не говорю «недостоин». Я говорю, что мы вашего ребенка не берем в 10 класс.

До директорки завітала і наша знімальна група. Очільниця гімназії — пані Вікторія — переконує: дівчатка самі не схотіли продовжувати навчання. І фінансову зацікавленість повністю заперечує.

Юристи ж кажуть: ніхто не може примушувати батьків здавати благодійні внески. І вкотре нагадують: отримання середньої освіти — безкоштовне. І перевести з 9 в 10 клас гімназія зобов’язана всіх: якщо там 9 класів і 200 дітей і вони всі виявили бажання, воні зобов’язані всіх їх прийняти і створити умови для функціонування 10 класу у кількості 200 дітей.

Чи понесе адміністрація закладу відповідальність за свої дії — вже найближчим часом вирішить профільний департамент місьркади Дніпра.

Після пильної уваги журналістів до інциденту, в гімназії таки знайшли місця для дівчаток. Втім, продовжувати тут навчання вже не хочу ані діти, ані їхні батьки. Бояться цькувань.