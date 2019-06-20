Борис Філатов відповів на питання, щонайбільше хвилюють мешканців міста

Обговорювали останні рішення сесії та давні проблеми, що бентежать людей. Одне з найболючіших для дніпрян питань – збільшення вартості проїзду. Днями виконком прийняв рішення про встановлення нового тарифу у вісім гривень. Перевізники зазначають: ця сума була актуальна рік тому. Зараз, аби покривати витрати і отримувати хоч якийсь прибуток, плата за проїзд повинна становити від дев’яти до тринадцяти гривень. Поки ж прибутку не вистачає, навіть ремонтувати транспорт нема можливості, не говорячи вже про закупівлю нових автобусів. Однак платити чимраз більше відмовляються пасажири. І хоча рішення про збільшення вартості проїзду прийняте, очільник Дніпра наголошує: у дію воно все ще не вступило. Окрім проблем транспорту, очільник міста не обійшов увагою стан парків Шевченка та Глоби. В останньому обіцяють розчистити багатостраждальне озеро. Для цього, за підрахунками, з дна потрібно прибрати тридцять тисяч кубометрів мулу – і цим допомогти пернатим. А от у конфлікті навколо Будинку вчителя поставили крапку вчора, коли на сесії прийняли рішення щодо його ліквідації. Гурток, де займається син пані Тетяни вже переїхав у палац дітей та юнацтва. Однак умови для вихованців, за словами жінки, там відсутні. Однак утримувати будинок заради шести гуртків, міські чиновники вважають не рентабельним. Хору ж вчителів та спілки ветеранів педагогічної праці, які діяли саме в Будинку вчителя, очільник міста запропонував безкоштовно збиратися у закладах культури міста. На території будинку ж планують збудувати транспортний хаб. А це – вулиця Короленка. Віднедавна вона перекрита. На початковому етапі тут триває реконструкція, щоб зробити зону повністю пішохідною. За словами самих підрядників, роботи поки що на початковому етапі. Борис Філатов вкотре пообіцяв, що на місті старих рослин, які заважають будівельним роботам, обов’язково висадять нові. Окрім того, реконструкція чекає і проспект Героїв. Роботи там вже почалися, якщо всі нюанси вдасться залагодити, ремонт там завершать протягом трьох тижнів.

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