50 мільйонів гривень на ремонт внутрішньоквартальних доріг

Таку суму виділили цього року з міського бюджету на оновлення шляхів. Одними з перших ремонт побачили вулиці Діамантова та Караваєва у Ново-Кодацькому районі.

Шлях пані Ольги щоденно проходить вулицею Діамантова. Це основна дорога до дев’ятого хлібзаводу, якою щодня їздять вантажівки. Тож асфальтне покриття вщент розбите. Ремонт дорожнього покриття тут не проводили понад двадцять років. До кінця серпня вулицю планують відкрити – вкласти півтора кілометра асфальту та зробити зливовідводи. А ще замінити бордюри. Подібний ремонт розпочався і на вулиці Караваєва. Тут комунальники вже знімають старе покриття. Згодом вкладуть семисантиметровий шар асфальту. На ремонт вулиць Діамантової та Караваєва з міського бюджету виділили двадцять шість мільйонів гривень. Закінчити роботи обіцяють до осені. Такий ремонт вже триває на чотирьох вулицях по всьому місту. Ще декілька доріг чекають на оновлення до кінця року.

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