Відраховані з реабілітаційного центру

Таке повідомлення отримали батьки дітей-аутистів, які відвідували спеціальний заклад у Дніпрі понад рік. Причина – за законом перебувати на реабілітації можна не більше ніж пів року. Однак, батьки певні, що їхніх дітей вижили, аби звільнити місця.

Аутизм – складний, невиліковний стан людини. Розвивається він ще з дитинства. Аби допомогти таким особливим діткам пристосуватися до життя, у Дніпрі створили спеціальний реабілітаційний центр. Однак, нещодавно батьки вихованців центру отримали повідомлення про те, що їхні діти – відраховані. Одна з тих, хто розгублено чекає пояснень – Тетяна. Жінка пояснює: не можна робити реабілітацію з перервами – це зведе нанівець усі зусилля. Аби знову бути зарахованими до центру, діти мають пройти комісію. Вона наче й визначить потребу у реабілітації та її тривалість. Мовляв місць обмаль. До того ж, центр обласний, а левова частина дітей у ньому – з Дніпра. Тим часом, півсотні дітлахів з віддалених районів також очікують на реабілітацію. У департаменті соцзахисту пояснюють: перебування у закладі чітко регламентоване законодавством – не більше пів року. До того ж, не вистачає не тільки місць, а й персоналу. У понеділок, першого липня, відбудеться зустріч заступника голови обласної адміністрації області та батьків. Разом вони перевірять умови перебування дітей і складуть план наступних дій.