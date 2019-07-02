Дві сотні незаконних кіосків знесли у Дніпрі з початку року

02.07.2019 18:06

Більшість – через розлив спиртних напоїв. Але є і такі, що порушують правила торгівлі, або взагалі не мають дозвільних документів. Сьогодні комунальники демонтували одразу чотири таких кіоски.

Площа Космічна. Тут з самого ранку кипить робота – комунальники прибирають незаконні споруди. На Підстанції працювали одразу шість незаконних кіосків. Серед демонтованих ті, що торгували пресою, шаурмою та хлібом. За останній місцеві обурюються найбільше: мовляв, тут була найсмачніша випічка на увесь район. Господарів кіосків заздалегідь повідомили про порушення і запропонували демонтувати ці споруди самостійно. Однак зробили це тільки двоє власників. Юристи пояснюють: точки не мали відповідних дозвільнИх документів для торгівлі. На місці демонтованих кіосків обіцяють найближчим часом облаштувати повноцінну сучасну зупинку.

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