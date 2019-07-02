Зберегти архітектурну ідентичність Дніпра

Та зробити його зручним для всіх. З нагоди Дня архітектора представники цієї творчої професії розповіли про нагальні проблеми та перспективи розбудови міста. Кажуть: основна причина, чому жителі бувають незадоволені появою нових об’єктів – то відсутність діалогу між мешканцями та проєктувальниками.

Дніпро – місто, де вдало поєдналися архітектура минулого та майбутнього. Такої думки про наше місто архітектор Михайло. У професії він майже двадцять років. Каже – завжди захоплювався видом на цирк та Мост-Сіті. Вміння на невеличкій території з’єднати різні епохи завжди вирізняло архітекторів Дніпра серед інших. Із початком децентралізації, місто перестало розбудовуватися за вказівкою згори. Однак, кажуть архітектори, виникла проблема із плануванням. Адже повсюдне зведення об’єктів без узгодження, (наприклад, забудова територій парків та скверів), може спаплюжити не лише обличчя міста, а і його функціональну зручність. Архітектори єдині у думці, що треба зберегти ідентичність міста. Й виносити майбутні проєкти на публічні обговорення. Дослухатися до думки дніпрян – чи влаштовує їх місце розташування об’єкта, його вигляд та форма. І лише після того починається будівництво. Архітектори сподіваються, що завдяки співпраці з городянами місто стане зручним. Але поки жодного проєкту будівництва, по якому могли б зібрати громадські слухання, не називають.