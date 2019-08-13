Більш як 130 мільйонів гривень виділили з бюджету Дніпра на капітальний ремонт шести міських шкіл

Посадовці переконують: це не звичайний ремонт, а осучаснення закладів за останніми європейськими стандартами. Звідси і така величезна сума. На що ж пішли десятки мільйонів гривень – вже знають наші кореспонденти.

Тридцять перша школа Дніпра – одна з тих, яким цьогоріч пощастило. Заклад внесли до плану капітальних ремонтів як один з найбільших у місті, тут більше тисячі учнів. Директор школи не може натішитися – будівлі сорок шість років і проблем накопичилося чимало.

Тут вже замінили комунікації. Як виглядають санвузли зараз, на завершальному етапі ремонту, – насправді приємно дивує.

Плитка на стінах – кольорова, рукомийники – сенсорні, а незабаром ще й з’являться електросушарки для рук. Приблизно така ж картина в їдальні. Завершальні штрихи – і тут почнуть встановлювати меблі. А ще в їдальні побудували потужну вентиляційну систему.

Реконструюють у тридцять першій школі і спортивну залу. Вона буде зручною і комфортною, займатися тут зможуть борці та гімнасти.

А це – зовсім інший район Дніпра. Житломасив Парус. Тут капітально ремонтують п’ятдесят четверту школу. Так само – санвузли та їдальню. Вже замінили системи водопостачання та водовідведення. Втім, попереду ще багато роботи.

Тож обіцянка завершити ремонт до початку навчального року – викликає сумніви у керівниці закладу. Втім, каже: у будь-якому разі на навчальний процес це не вплине.

Також минулого місяця на території п’ятдесят четвертої школи завершили реконструкцію стадіону. Це вартувало два з половиною мільйони гривень. Тепер тут легкоатлетична зона та футбольне поле. Де тренується дитяча команда “Парус”,одна з кращих у місті.

Цьогоріч капітальний ремонт шести шкіл обійшовся міському бюджету у сто тридцять два мільйони гривень. Посадовці кажуть: вперше вирішили не гнатися за кількістю закладів, а зробити менше, та якісніше.

Вже розроблені аналогічні проекти ремонту ще п’ятнадцяти шкіл у Дніпрі. Та коли знайдуть на все це гроші – наразі питання. Кажуть, не раніше наступного року.