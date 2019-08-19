22 серпня набувають чинності нові санкції щодо нерозмитнених автомобілів

19.08.2019 17:58

Правоохоронці зможуть зупиняти машини на єврономерах. В разі перевищення термінів транзиту чи тимчасового ввезення, на водіїв чекають штрафи до сімнадцяти тисяч гривень. Додатково власники євроблях сплачуватимуть за кожен день користування нерозмитненим автомобілем. Сума коливається від кількох сотень до ста сімдесяти тисяч. Також на майже двісті тисяч гривень будуть штрафувати за розкомплектування авто з європейськими номерами.

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