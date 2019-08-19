У Дніпрі засихають дерева

Причина банальна, твердять біологи – не вистачає вологи. Адже це літо небагате на дощі. Тож, аби допомогти зеленим насадженням, місту потрібно організувати систему поливу. А ось з каштанами, що геть втратили листя наприкінці літа – інша історія. Їх псує міль. Дерева від неї не гинуть і подекуди навіть відновлюються. Але шкідники не мають природних ворогів, які могли б їх нищити. Оприскувати отруйними речовинами в умовах міста заборонено. Тож фахівці пропонують хіба що висаджувати різновиди каштанів більш стійкі до молі.

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