У Дніпрі засихають дерева

19.08.2019 17:57

Причина банальна, твердять біологи – не вистачає вологи. Адже це літо небагате на дощі. Тож, аби допомогти зеленим насадженням, місту потрібно організувати систему поливу. А ось з каштанами, що геть втратили листя наприкінці літа – інша історія. Їх псує міль. Дерева від неї не гинуть і подекуди навіть відновлюються. Але шкідники не мають природних ворогів, які могли б їх нищити. Оприскувати отруйними речовинами в умовах міста заборонено. Тож фахівці пропонують хіба що висаджувати різновиди каштанів більш стійкі до молі.

Інші новини

Облаштування тролейбусної лінії на Сонячному добігає фіналу

19.08.2019 18:04

На Воскресенській екскаватором трощать покинутий літній театр “Експрес”

19.08.2019 18:03

Розмахував гранатою напідпитку

19.08.2019 18:00

22 серпня набувають чинності нові санкції щодо нерозмитнених автомобілів

19.08.2019 17:58

Атмосферний фронт, який приніс на Дніпропетровщину прохолоду, пішов геть

19.08.2019 17:55

На Дніпропетровщину повернулася 25-а окрема повітряно-десантна бригада

16.08.2019 18:44
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com