Волонтери лікують одразу двох пернатих хижаків

Допомога пернатим. Біолог Вероніка Конькова вже чотири роки займається порятунком поранених птахів. Лише цього літа жінка врятувала близько сорока. Днями небайдужі люди принесли їй одразу двох пернатих: яструба та самку польового луня. Остання занесена до Червоної книги України. Обоє птахів потребують операції.

Зараз птахи знаходяться в одній з ветеринарних клінік Дніпра. Чекають на операцію. У обох птахів зламана плечова кістка правого крила.

“Буде на цьому тижні вирішуватися план операції: чи то буде ампутування, чи остеосинтез, коли крило збирається на спицю і зрощується. Але не у кожному випадку це можливо.”

Яструба передали з місцевого зоопритулку, а от ЛУня привезли аж з Кирилівки. Волонтерка каже, молоді птахи часто не справляються з керуванням, влітають у якусь перешкоду – й ламають крила. Але зараз ця перната молодь у надійних руках:

“Їх знеболили, їм зафіксували кінцівки,їм надають антибіотик, іншу підтримуючу терапію та готують до операції.”

Приблизна вартість операції птаха: від однієї до трьох тисяч гривень! А прооперувати потрібно обох.

“Приблизно, так, бо ми ще не знаємо якого плану будуть операції. Плюс стаціонар щодня – це біля двохсот гривень, ну і корм звичайно теж небезкоштовний.”

Волонтерка просить допомогти закрити рахунки у ветклініці. Номер картки вказаний на екрані. Після операції ці благородні птахи не зможуть повернутися у природу, тож житимуть у зоопритулках.

КОНЬКОВА ВЕРОНІКА ПАВЛІВНА

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