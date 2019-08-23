Дитина на ланцюгу

Маленького хлопчика на підлозі, прикутого до дивану, із зав’язаними очима – знайшли сьогодні поліцейські в одній з квартир міста. Чому дитина перебувала наче в заручниках?

Вулиця Гавриленка. Звичне життя цього гуртожитку позавчора перевернулося з ніг на голову.

Жахлива історія трапилася ось у цій квартирі. Соціальні служби приїхали сюди за анонімним викликом і побачили усередині хлопчика, прив’язаного на ланцюг. Жінки, що опікується дітьми, у цей момент у помешканні не було.

56-річна жінка мешкає тут зі своєю рідною донькою-підлітком, а також трьома маленькими дітьми. Саме старша і відкрила двері працівникам соцслужб. Усередині вони знайшли знерухомленого хлопчика, з’язаного ланцюгом та скотчем! Наймолодші у цей момент перебували у садочку, а сама жінка – на роботі. Сусіди кажуть: дітей майже ніколи не бачили. Проте, нічого підозрілого чи незвичного за своєю сусідкою не помічали.

Малеча, яка мешкає поруч, розповідає – з цієї квартири на прогулянку виходила лише старша, рідна донька жінки. Про катування 8-річного хлопчика, кажуть – чули. Дитина ця особлива, бо не розмовляє.

Жінка працює заступником директора у школі. З дітьми мешкає три роки. Усі вони мають інвалідність. Поліції опікунка розповіла: на цьому ланцюгу раніше тримали собаку, аби та не гризла меблі. Чому так прив’язали хлопчика, пояснити не може.

Зараз поліція вирішує питання про затримання жінки.

“Від усіх звинувачень вона відмовляється. Не розуміє як дитина опинилася у такому становищі. Зараз усі діти вилучені із цієї сім’ї. Вони у притулку, з ними працюють співробітники ювенальної превенції та психологи.”

Опікунці інкримінують злісне недотримання батьківських обов’язків, катування та незаконне позбавлення волі. У її помешканні проводиться обшук.