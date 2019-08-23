Mіські новини Святковий флешмоб до Дня прапора провели в усіх дитсадках міста 23.08.2019 19:24 Малечі розказали про національні символи України та залучили до цікавих ігор. На одному з таких заходів побувала і наша знімальна група. Продовжити читання Уперед Дитина на ланцюгуНазад Дніпровська галерея “Артсвіт” запросила до себе незвичайну художницю з Одеси Інші новини Mіські новини Ледь не згорів живцем! 27.08.2019 16:37 Mіські новини Домашній арешт лише у нічний час 27.08.2019 16:34 Mіські новини Вдарив пляшкою по голові та потягнув у кущі! 27.08.2019 16:32 Mіські новини Врятувати героїв 27.08.2019 16:30 Mіські новини Нові рюкзаки та безліч іншого шкільного приладдя абсолютно безкоштовно 27.08.2019 16:27 Mіські новини Дніпровська галерея “Артсвіт” запросила до себе незвичайну художницю з Одеси 27.08.2019 16:23