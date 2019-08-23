Святковий флешмоб до Дня прапора провели в усіх дитсадках міста

23.08.2019 19:24

Малечі розказали про національні символи України та залучили до цікавих ігор. На одному з таких заходів побувала і наша знімальна група.

Інші новини

Ледь не згорів живцем!

27.08.2019 16:37

Домашній арешт лише у нічний час 

27.08.2019 16:34

Вдарив пляшкою по голові та потягнув у кущі!

27.08.2019 16:32

Врятувати героїв

27.08.2019 16:30

Нові рюкзаки та безліч іншого шкільного приладдя абсолютно безкоштовно

27.08.2019 16:27

Дніпровська галерея “Артсвіт” запросила до себе незвичайну художницю з Одеси

27.08.2019 16:23
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com