Вони псують зовнішній вигляд будівель та наражають на небезпеку перехожих

Міська влада оголосила війну так званим “царським балконам”. У Дніпрі їх тисячі. Дехто з містян обшиває пластиком старі конструкції, а хтось – взагалі будує з нуля. Скільки незаконних об’єктів вже прибрали та як привернути увагу комунальників до “царського балкона” у своєму будинку – розкажуть наші кореспонденти.

Проспект Дмитра Яворницького, історичний центр міста. Поруч з охайними автентичними балконами на будинку височать три “царські” – зі скла та пластику.

Ще один “царський” балкон знаходимо за декілька кварталів, в районі Старомостової площі. Власники оселі фактично прибудували собі солідну частину квартири і, як можете бачити, уся ця “краса” нависає просто над тротуаром та виїздом із двору.

Металеві балки, що підтримують конструкцію – несиметричні та вже трохи прогнулися. А ось цього балкону на вулиці Телевізійній взагалі не мало б бути. На весь торець будинку – він єдиний. У інспекції з благоустрою твердять: подібні переробки загрожують руйнаціями. Додають: люди роками будували собі “хороми” над тротуарами за однією і тою ж схемою.

Тепер, твердять чиновники, такою схемою їх не проведеш. Адже для зміни фасаду необхідно розробляти новий проект всієї будівлі.

Чиновники сподіваються, це відіб’є потяг містян до прибудов. Балкони без повного пакета документів комунальники трощитимуть. З початку літа прибрали 6 таких об’єктів. Також багато балконів просто не дають звести: конструкції прибирають ще на початковому етапі. Тож, якщо із вашої багатоповерхівки теж стирчить “царський” балкон, негайно звертайтеся на гарячу лінію міськради. Чим більше скарг – тим скоріше його приберуть.