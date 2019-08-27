Домашній арешт лише у нічний час 

Такий гуманний запобіжний захід суд обрав жінці, яка тримала на ланцюгу названого сина! Нагадаємо, 56-річну Ганну Житник – багатодітну матір-героїню та завуча 89 школи Дніпра – звинувачують у катуванні прийомних дітей! Зв’язаного восьмирічного хлопчика з металевим ланцюгом на шиї у її оселі виявили небайдужі сусіди і викликали поліцію. З’ясувалось, що у таких жахливих умовах педагог виховувала аж чотирьох дітей – трьох прийомних і одну рідну дочку. Але на суді матір-героїня озвучила приголомшливу версію – каже стала справжньою жертвою наклепу! Наші журналісти – з подробицями.

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