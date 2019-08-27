Вдарив пляшкою по голові та потягнув у кущі!

Вихідними соціальні мережі буквально вибухнули повідомленням про напад на 15-річну дівчинку! Пост у Фейсбуці опублікувала мати постраждалої. На житловому масиві Покровський дорогою на пляж на її доньку напав невідомий. Утім, його злякали перехожі. Чоловік втік. Поліція одразу склала фоторобот підозрюваного. Лише за добу до відділку доставили аж півтора десятка чоловіків. Усіх перевірили, утім лише з одним призначили додаткові слідчі дії. Наразі відрито два кримінальні провадження – за фактом тяжких тілесних ушкоджень та зґвалтування.

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