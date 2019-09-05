У Дніпрі підрахували, скільки трамваї простояли в заторах

Невтішну статистику оприлюднили сьогодні представники КП “Дніпровський електротранспорт”.

Дванадцять діб у заторах: саме стільки електротранспорт Дніпра втратив під час простою з початку року. Комунальники пояснили: тролейбуси та трамваї вибиваються з графіку не тільки через технічні проблеми. Численні ДТП на шляху прямування, падіння дерев або обрив ліній електромереж – через це рухомий склад затримується та невчасно прибуває на зупинки. Особливо проблема відчувається у районі залізничного вокзалу, Озерки, та центру – де і машин, і електротранспорту – найбільше.