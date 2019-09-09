В Україні зі 100 тисяч населення – 16 осіб вкоротили собі віку

09.09.2019 18:14

Такі дані наводить Державна служба статистики за минулий рік. Напередодні Всесвітнього дня запобігання самогубствам психіатри розповіли, як попередити трагедію. Цю проблему напряму пов’язують з депресивними станами. Якщо людина усамітнюється, її життєва активність знижена й вона постійно говорить про смерть – на це треба звернути увагу. Почати лікувати депресію можна з візиту до сімейного лікаря або ж зателефонувавши за номером вказаним на екрані.

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