Відстань від Дніпра до Новомосковська зі швидкістю вісімнадцять кілометрів на годину. Саме такий маршрут подолали учасники пробігу ретро машин імені Андрія Міклашевського. Виставки старовинних красенів у Дніпрі не рідкість. Але вперше вінтажні авто вийшли на досить серйозну дистанцію.

На старті зібрані більш як тридцять ретроавто зі всієї країни. Єдина вимога від організаторів, щоб машина була красивою й старшою за сорок років. Також намагалися, аби моделі не повторювалися. Тож добилися, аби були представлені усі популярні марки. Деяких власників довелося вмовляти проїхатися на своїх улюбленцях.

Пробіг названо іменем Андрія Міклашевського – одного з перших вітчизняних автоперевізників.

Тож пробіг й спрямували маршрутом Дніпро – Новомосковськ. Але це не раллі, де важлива швидкість, а скоріше квест з вивчення історії нашого міста. Й звісно красивий перфоманс старих авто.

Найстарші учасники забігу – дві машини 39-го року випуску. Інші красені також бентежать уяву фанатів.

Але кермують сучасними автівками й захоплюються старовинними – не лише чоловіки.

Зрештою усі ретроавтівки вийшли на старт й влилися у рух центральним проспектом. Дехто з учасників пробігу мав проблем вже на старті, але кожного авто-ветерана публіка вітала оплесками.