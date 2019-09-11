Дістатися житломасиву Сонячний тепер стане легше

На допомогу автономним тролейбусам прийдуть звичайні. Понад два роки мешканцям доводилося чекати на електротранспорт більш ніж пів години! Тепер же цей маршрут значно посилять.

Центр міста, зупинка 14 тролейбусу. Андрій за кермом громадського транспорту вже не перший рік. Про зведення електромережі на Сонячному чув, проте машинам на автономному ходу імпонує більше.

Лідія – кондуктор на 14-му маршруті – каже: навантаженість щодня, особливо в години-пік тут величезні.

На звичний маршрут 14 тролейбус повернувся після ремонту Нового мосту. Мешканці житломасиву Сонячнй переконують: хоча тролейбус зранку і переповнений, для них це єдина можливість потрапити у центр міста швидко та дешево.

Тролейбусів дійсно стане більше. І вони не витрачатимуть час на підзарядку акумуляторів.

Вже з наступного тижня на 14 маршруті курсуватиме 4 тролейбуси. Всі вони працюватимуть від мережі, а отже і час очікування у годину-пік зменшиться до 7 хвилин.

Для запуску тролейбусів, провели масштабну роботу: на Новому мосту замінили 88 опор та оновили шість кілометрів контактного дроту. Також проклали електролінію на вулиці Малиновського. Зараз проводять останні підготовчі роботи з підстанцією. Запустити оновлений 14 маршрут планують на день міста.

Разом зі звичайними тролейбусами курсуватимуть і автономні. Але згодом і їх повністю замінять.