Вік, з якого українці починають вживати наркотики, знизився

Фахівці зазначають, що експериментувати із забороненими речовинами підлітки починають з 12 років. Таку тенденцію пов’язують з популярністю Телеграм-каналів, де може кожен придбати дизайнерські наркотики. Тобто, синтетичні речовини, що не заборонені законом, але повністю відтворюють дію наркотиків. Тривожними ознаками може бути відсутній апетит чи навпаки – постійний голод, розширені або занадто звужені зіниці, безсоння. Також батькам радять звертати увагу на ампули чи фольгу в особистих речах підлітків.

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